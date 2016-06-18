Подозреваемому в убийстве британского депутата предъявили обвинения

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции графства Уэст-Йоркшир, передает РБК.

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52-летнему Томми Мэйру предъявили обвинения в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, владении огнестрельным оружием с целью совершения уголовно наказуемого преступления и владении огнестрельным оружием с целью нападения, говорится в сообщении.

В субботу, 18 июня, Мэйр должен предстать перед судом.

Член Лейбористской партии Джо Кокс, известная как сторонница сохранения Британии в Евросоюзе, была госпитализирована в критическом состоянии после нападения неизвестного в городе Бирсталл в Западном Йоркшире. Впоследствии Джо Кокс умерла в больнице.