Одного из брюссельских террористов будут судить и за теракты в Париже

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Абрини передадут Франции, но "позже", то есть сама экстрадиция произойдет через определенное время.

Своим решением суд Брюсселя признал, что Мохамед Абрини кроме террористической атаки в Париже, принимал участие в нападениях на 22 марта в Брюсселе.

Читайте такжеТеррористы, которые устроили взрывы в Брюсселе, планировали теракты на Евро-2016

По информации источников издания, Мохамед Абрини сначала будет осужден в Бельгии и лишь потом его вывезут во Францию, где его будут судить за теракты в Париже 13 ноября 2015-го года.

Ранее сообщалось, что бельгийский суд предъявил официальные обвинения в терроризме Мохамеду Абрини, которого задержали по подозрению в причастности к брюссельским и парижским терактам.