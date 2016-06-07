Эрдоган возложил ответственность за взрыв в Стамбуле на курдских сепаратистов

По словам турецкого президента, его страна будет бороться с террористами до победного конца, передает Би-би-си. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, нападения в крупных городах - обычная тактика членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которая добивается автономии для курдов.

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В результате взрыва, прогремевшего во вторник в популярном у туристов квартале Баязыт, погибли по меньшей мере 11 человек, более 30 человек получили ранения. Среди погибших оказались семеро полицейских и четверо мирных жителей.

По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в утренний час пик. В этот момент мимо остановки проезжал полицейский автобус. На место взрыва прибыли несколько автомобилей полиции и скорой помощи.

Ответственность за случившееся пока на себя никто не взял. Ранее ответственность за взрывы в различных районах Турции в последнее время брали на себя как курдские сепаратисты, так и боевики экстремистской организации "Исламское государство".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что террористические группировки совершают нападения на гражданские объекты, потому что проигрывают в войне с турецкими силами безопасности.