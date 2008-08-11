В МИД РФ назвали Тбилиси условие прекращения огня

В Министерстве иностранных дел Российской федерации заявляют, что прекращение огня может быть достигнуто только при полном выводе грузинских войск из Южной Осетии.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД РФ.

Комментируя сообщение о том, что Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подписал "план полного прекращения огня", российский дипломат подчеркнул, что в Южной Осетии "продолжается стрельба на поражение по российским миротворцам". "Наши условия остаются прежними - отвод всех грузинских войск и подписание соглашения о неприменении силы", - добавил он.