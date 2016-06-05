В Бухаресте в результате взрыва на рынке ранены 12 человек

Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на местное агентство Agerpres, согласно предварительным данным, взорвался газовый баллон в одном из киосков.

9 пострадавших были доставлены в больницы столицы Румынии с ожогами разной степени тяжести.

Полиция начала расследование по факту инцидента. Как считают правоохранители, владельцы киоска не придерживались правил безопасности.