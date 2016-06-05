В Бухаресте в результате взрыва на рынке ранены 12 человек
16:57, 05 июня 2016Мир
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На одном из блошиных рынков Бухареста произошел взрыв, в результате чего ожоги получили 12 человек.
9 пострадавших были доставлены в больницы столицы Румынии \ Agerpres
Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на местное агентство Agerpres, согласно предварительным данным, взорвался газовый баллон в одном из киосков.
9 пострадавших были доставлены в больницы столицы Румынии с ожогами разной степени тяжести.
Полиция начала расследование по факту инцидента. Как считают правоохранители, владельцы киоска не придерживались правил безопасности.
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