В Турции ради туристов затопили самолет (фото)

Данный самолет станет самым большим из тех, что используются для создания искусственных рифов в Турции, передает РБК со ссылкой на Daily Sabah.

Как рассказали власти города, цель данного проекта — увеличение разнообразия подводного мира вблизи Кушадасы и развитие дайвинга в этом районе. Власти ожидают, что это привлечет дополнительно 250 тыс. как турецких, так и иностранных туристов в год.

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Списанный самолет размером 54 метра в длину и с размахом крыльев в 44 метра обошелся городской казне в $91 тыс.

Airbus A300 не первый самолет, погруженный в воды Турции для привлечения туристов, увлекающихся дайвингом. Так, искусственные рифы в виде самолетов есть у берегов Анталии, Кемера и Дюздже. Однако все они – малогобаритные.

Погружение самолета происходило с применением специальной техники и при помощи водолазов. Весь процесс погружения занял около 2,5 часов.