Из-за взрыва на юге Турции ранения получили 8 военных
17:48, 03 июня 2016Мир
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По меньшей мере 8 турецких военнослужащих получили ранения в результате взрыва на шоссе Диярбакыр-Сильван на юго-востоке страны.
REUTERS
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.
Согласно информации, полученной от силовиков, представители запрещенной Рабочей партии Курдистана совершили атаку с помощью самодельной взрывчатки, заложенной на дороге заранее.
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Взрыв произошел в тот момент, когда военный автомобиль проезжал мимо.
Раненые военные были доставлены в военный госпиталь города Диярбакыр на автомобилях скорой помощи и санитарном вертолете.
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