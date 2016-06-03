Из-за взрыва на юге Турции ранения получили 8 военных

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Согласно информации, полученной от силовиков, представители запрещенной Рабочей партии Курдистана совершили атаку с помощью самодельной взрывчатки, заложенной на дороге заранее.

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Взрыв произошел в тот момент, когда военный автомобиль проезжал мимо.

Раненые военные были доставлены в военный госпиталь города Диярбакыр на автомобилях скорой помощи и санитарном вертолете.