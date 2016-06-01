Власти Турции ввели визы для российских дальнобойщиков

Как сообщил изданию Hurriyet руководитель Международной ассоциации грузоперевозчиков Фатих Шенер, 1 июня вступило в силу решение о введении виз для российских дальнобойщиков, пересекающих турецкую границу, передает РБК. Он объяснил это принципом взаимности и проблемами, с которыми сталкиваются турецкие водители.

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По словам Фатиха Шенера, Анкара долгое время не вводила визовый режим в отношении россиян, хотя Москва ограничила въезд турецких граждан еще в начале года. Решение ввести визы для дальнобойщиков он объяснил очередным ужесточением пограничного контроля в отношении турецких товаров, а также сложностями, с которыми сталкиваются водители, которым приходится использовать альтернативный маршрут через Каспийское море.

При этом Фатих Шенер выразил надежду, что Турция и РФ вернутся к безвизовому режиму, который существовал до конца 2015 года.

Напомним, отношения между Турцией и Россией ухудшились после того, как турецкий истребитель сбил российский Су-24, выполнявший боевую задачу в Сирии, а катапультировавшийся пилот бомбардировщика был убит.