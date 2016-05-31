Эрдоган заявил о желании улучшить отношения с Россией

Об этом он заявил в Измире перед вылетом в африканское турне, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Эрдоган отметил, что страны должны работать вместе, чтобы улучшить отношения. При этом он подчеркнул, что обеспокоен тем, что отношения могли быть принесены в жертву из-за «ошибки пилота».

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Как известно, на пресс-конференции 27 мая по итогам визита в Грецию российский президент Владимир Путин заявил, что Россия желает восстановить отношения с Турцией, но Анкара еще не сделала для этого «конкретных шагов».

Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган заявил, что Анкара "не враг русскому народу".

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействованный в военной операции в Сирии, который, по утверждениям Анкары, нарушил воздушное пространство страны. После инцидента отношения стран ухудшились: в ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.