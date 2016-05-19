The Daily Beast: Смерть независимых СМИ в России

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Смерть свободных СМИ в России", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Потрепанный медиаландшафт России перенес новое землетрясение. В пятницу, 13 мая, крупнейший независимый медиахолдинг России РБК ("РосБизнесКонсалтинг") потерял трех топ-редакторов – Елизавету Осетинскую, главного редактора всей медиагруппы; Максима Солюса, редактора газеты РБК; и Романа Баданина, главного редактора информационного агентства РБК. Это расценили как жертву, которую владелец компании, миллиардер Михаил Прохоров принес в угоду Кремлю.

И тогда вся медиакомпания начала рассыпаться, как карточный домик, потому что многие журналисты решили уйти в знак солидарности со своими редакторами.

В прошлом месяце сотрудники российских правоохранительных органов провели обыски в офисах Прохорова. (Он – один из пяти самых богатых людей в России, и, как это бывает, владелец баскетбольной команды Brooklyn Nets.)

Прохоров был последним из олигархов, поддерживающих оппозицию, и власти хотели вытеснить его из медиарынка. Похоже, под растущим давлением он решил пойти на компромисс, и тогда началось кровопускание в отношении журналистов.

"Прохоров жертвует своими медиаактивами ради спасения своих – более важных – бизнес-интересов", - сказала The Daily Beast политолог Мария Липман из Университета Джорджа Вашингтона. "Это далеко не первый раз, когда под давлением российский предприниматель принимает такое решение".

Когда-то яркий Прохоров был известен своим необузданным интересом к красивым женщинам, но теперь 51-летнему бизнесмену пришлось умерить свои амбиции.

Во время президентских выборов в 2012 году он был единственным независимым кандидатом, конкурирующим с Владимиром Путиным, и получил только 8% голосов.

В прошлом году Прохоров потерял хорошего друга, лидера оппозиции Бориса Немцова, который был убит неподалеку от стен Кремля.

"Ему стреляли в спину. У подонков не хватило смелости смотреть ему в глаза", - сказал тогда Прохоров.

В этом году Прохоров стал мишенью ФСБ (службы безопасности), которая проводит рейды в его московских офисах.

Хотя чиновники Кремля отрицают свою причастность, многие в Москве считают, что президент Путин наказывает Прохорова и его РБК за расследование коррупции в семье Путина.

Председатель Союза журналистов Москвы, Павел Гусев, называет дело РБК чисто политическим и говорит, что оно напоминает ему о нападках Кремля на канал НТВ еще в мае 2000 года. Тогда, в первый год пребывания Владимира Путина на посту президента, десятки сотрудников налоговой полиции, а также генеральной прокуратуры и ФСБ ворвались в штаб-квартиру НТВ в Москве. В то время Путин отрицал свою причастность к подобному нападению на журналистов.

Убедительные журналистские расследования, проведенные медиакомпанией РБК за последние два года, раскрыли некоторые большие тайны жизни Кремля. Талантливая команда РБК проанализировала и опубликовала анатомию расходов России во всех крупных проектах Путина. В июне прошлого года РБК детально проанализировал средства, потраченные российскими и украинскими инвесторами на Донбассе, подконтрольной боевикам территории на востоке Украины.

В октябре газета также пролила свет на ежедневные расходы минобороны России на войну в Сирии, которые составляют $ 2,5 млн. В статье, опубликованной в марте, содержатся данные о происхождении средств, которые "Народный фронт" (движение, основанное лично Путиным) тратит на руководителей и рядовых членов.

Российские журналисты сравнили РБК с Ноевым ковчегом, который пытался бежать от растущих волн цензуры. Они считали компанию единственной непредубежденной медиагруппой в России, охватывающей все основные платформы контента, включая Интернет, ТВ и печатные издания.

В медиахолдинге работало примерно 1500 журналистов и сотрудников СМИ. Но после того, как вспыхнул скандал с "Панамскими документами", в котором фигурировал лучший друг Путина, Кремль стал особенно чувствителен к любой критике в адрес российского президента и его ближайшего окружения. И в рамках журналистских расследований можно было подобраться только к некоторым фигурам.

"Власти начали предпринимать попытки заглушить РБК в середине осени прошлого года, но наибольший гнев вызвало расследование РБК о коммерческих делах [предполагаемой] дочери Путина Екатерины Тихоновой и [ее мужа Кирилла] Шамалова", - сказал The Daily Beast Борис Грозовский, аналитик Фонда Егора Гайдара.

В декабре прошлого года РБК опубликовал результаты журналистского расследования о прошлом 33-летнего Шамалова, который стал совладельцем "благословленной Путиным" компании "Сибур", которая оценивается примерно в $ 13,4 млрд.

По данным РБК, "одержимый карьерой" предприниматель, женатый на Тихоновой, стал вице-президентом компании в возрасте 26 лет.

На ежегодной пресс-конференции с Путиным в прошлом году РБК напрямую спросил президента, является ли Екатерина Тихонова его дочерью. Путин не стал этого отрицать, и такой нейтральный ответ президента прозвучал как "признание", сказала известная телеведущая Ксения Собчак газете "Собеседник".

Это дело служит доказательством тщательного запугивания прессы после 16 лет пребывания Путина на посту президента, премьер-министра и затем снова президента.

В начале эры Путина сотни россиян протестовали на улицах против преследований канала НТВ. В минувшие выходные лишь несколько десятков журналистов собрались в центре Москвы, чтобы продемонстрировать свою поддержку коллегам из РБК. Протестующие читали вслух последний выпуск газеты РБК. Некоторые из них выпили на импровизированных "похоронах" некогда свободного и независимого медиахолдинга.

"Технически, как и во многих предыдущих случаях, топ-менеджер уволил редактора, другие мирно ушли, и несколько журналистов сказали, что они тоже уйдут в знак протеста", - сказала Липман The Daily Beast. Она считает, что компания РБК может выжить, если новый владелец захочет сохранить ее. "Но, конечно, там уже никогда не будет прежней журналистики, которая руководствовалась высокими стандартами, а не лояльностью к властям. Именно в этом и заключается цель давления на Прохорова".

Многие российские журналисты считают, что без РБК ситуация станет безнадежной. Несколько оставшихся независимых или полунезависимых медиагрупп, в том числе "Новая газета" и журнал "Новое время", не располагают ресурсами, чтобы нанять десятки безработных высококлассных репортеров.

После возвращения Путина в Кремль в 2012 году давление на свободные СМИ проходило поэтапно. В 2014 году телеканал "Дождь" потерял кабельный и спутниковый каналы, вместе с большей частью своей аудитории и доходами от рекламы. В прошлом году, после принятия нового закона, который ограничивает право владения иностранных компаний, компания "Dow Jones" была вынуждена продать свою долю в газете "Ведомости".

Конечно, всегда есть возможность уехать за границу, как это сделали десятки бывших журналистов Lenta.ru в 2014 году. Они основали новое издание под названием "Meduza", и сейчас работают в Риге (Латвия).

Действительно, нынешняя ситуация с РБК кажется знакомой бывшим журналистам "Ленты". "Компания РБК потеряла своего главу, для них это уже в какой-то мере жизнь после смерти", - сказал The Daily Beast Иван Колпаков, редактор "Meduza".