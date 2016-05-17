В Финляндии дикий медведь выбежал прямо на фотографа, снимавшего птиц (фото)

В итоге ему удалось сделать уникальные фотографии, шанс снять которые выпадает раз в жизни. Фотограф заявляет, что не успел испугаться, пишет yle.fi.

Куяла лежал на животе и фотографировал в тот момент, когда в объективе появилось какое-то темное движущееся пятно. Сначала фотограф подумал, что это бегущая собака.

Читайте такжеВ зоопарке Копенгагена мужчина прыгнул в вольер к белому медведю

"Птицы испугались движения и разлетелись, а я начал смотреть, что их напугало. Сначала я подумал, что ко мне бежит собака, но внезапно я понял, что это бурый медведь", - рассказал Куяла.

"Разумеется, фотограф-анималист всегда мечтает о такой ситуации. Я сорок лет фотографировал природу, и в тот момент понял, что мне первый раз в жизни выпал шанс сфотографировать медведя в живой природе, за пределами специальных платных будок для фотографов. Я не раздумывал, а схватился за фотоаппарат и начал снимать", - отметил фотограф.

Куяла снимал медведя, по-прежнему лежа на земле, и вскоре понял, что зверь на полной скорости приближается ровно к тому месту, где находился фотограф.

"Я понял, что мы с медведем неминуемо столкнемся, поэтому поднялся на ноги. Как только зверь меня увидел, он остановился, минуту поразмышлял, а потом отправился восвояси", - рассказал он.

Куяла говорит, что ни в какой момент не испытывал страха.

"Я даже не подумал об опасности. Медведь не охотился, он бежал от чего-то, спасая свою жизнь", - рассказал фотограф.