Сербия отдала Караджича Гаагскому трибуналу

В среду утром самолет из Белграда, на борту которого находится бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, приземлился в аэропорту Роттердама, передает CNN.

В тюрьму в Гааге задержанный по подозрению в преступлениях против человечности будет доставлен на вертолете. Точная дата начала процесса над Караджичем в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) пока не называлась.

Как сообщает Лента.ру, Караджич был экстрадирован из Сербии рано утром в среду после того, как в соответствии с сербским законом о сотрудничестве с МТБЮ министр юстиции Сербии Снежана Малович выдала соответствующую санкцию. Власти утверждают, что не успели получить апелляцию на решение о передаче задержанного под юрисдикцию Гаагского трибунала. Как сообщалось, адвокат Караджича отправил жалобу незадолго до полуночи в пятницу, за несколько минут до истечения срока.

Накануне в Белграде в результате столкновений после митинга в поддержку Караджича ранения получили 46 человек. Некоторые источники в сербских спецслужбах предполагали, что экстрадиция будет совершена в тайне от СМИ и от сторонников задержанного.

Бывший президент Республики Сербской 63-летний Караджич скрывался около 13 лет и был задержан 21 июля 2008 года. Он обвиняется в 11 эпизодах военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе боснийской войны 1992-1995 годов, в частности, в геноциде мусульман в анклаве Сребреница.