Эксперты назвали страны, где преследования по религиозному признаку сильнее всего

Об этом со ссылкой на доклад Американской комиссии по вопросам международной свободы религии сообщает Радио Свобода.

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Согласно докладу Американской комиссии по вопросам международной свободы вероисповедания, в 2015 году усилились атаки террористической группировки "Исламское государство" на христиан и представителей других религиозных меньшинств. Растет нетерпимость в Европе в отношении евреев и мусульман, есть попытки Пекина ограничить деятельность различных религиозных конфессий. Именно эти примеры приводятся американскими правительственными экспертами как негативные тенденции последних лет.

Среди стран, подвергшихся критике, такие союзники США, как Ирак, Пакистан, Египет, Индия, где в разной степени нарушаются права религиозных меньшинств, порой при попустительстве властей. Главной критике подверглись 17 стран, которые включены в разряд худших нарушителей религиозных свобод. Среди них - Мьянма, Иран, Северная Корея, Ирак, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Во втором ряду нарушителей - Афганистан, Куба, Индия, Россия, где нарушения, к которым имеют отношение правительства этих стран, рассматриваются как "серьезные".

Сообщается, что выводы, содержащиеся в этом докладе, могут стать основанием для введения штрафных санкций и других мер со стороны США в отношении стран - нарушителей религиозных прав своих граждан.