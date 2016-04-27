В Северной Корее впервые за 36 лет пройдет съезд правящей партии

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что начало VII съезда запланировано на 6 мая, передает Русская служба Би-би-си.

Мероприятие возглавит лидер КНДР - Ким Чен Ын. По данным южнокорейских СМИ, это событие призвано укрепить его власть. Во время правления его отца, Ким Чен Ира, съезд ТПК ни разу не проводился.

Повестка съезда не уточняется, но эксперты отмечают, что на подобных мероприятиях в КНДР могут прозвучать какие-либо сообщения об изменениях политического курса.

Согласно уставу партии, съезд подводит итоги работы Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии, принимает, корректирует и дополняет программу и устав, обсуждает и принимает решения по основным вопросам линии партии, её политики, стратегии и тактике, принимает решения о назначении руководителей партийных структур.

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Предстоящий съезд будет проходить на фоне обострения обстановки на Корейском полуострове после того, как Пхеньян провел серию запусков ракет.

В ответ Совет Безопасности ООН 2 марта единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи.

Президент США Барак Обама отклонил предложение КНДР остановить ядерные испытания, если США прекратят свои ежегодные военные учения с Южной Кореей.