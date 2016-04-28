Трамп считает возможным примирение с Россией "с позиции силы"

В ходе выступления в Вашингтоне он, в частности, представил свой план примирения с Россией, передает Deutsche Welle.

"Я считаю, облегчение напряженности и улучшение отношений с Россией - конечно, с позиции силы - возможно (...) Если же мы за время моего руководства не сможем достичь с Россией согласия - сделки, которая была бы выгодной как Америке, так и России - тогда мы уйдем прочь со стола переговоров", - сказал Трамп.

Скандальный кандидат также раскритиковал политику Барака Обамы в отношении Ближнего Востока. "Мы сделали Ближний Восток еще нестабильным и хаотичным, чем он был когда-либо ранее", - сказал Трамп, вспоминая ядерную сделку с Ираном, которая добавила напряжения отношениям США с Израилем. Трамп заявил, что при его президентстве Америка "покинет дело развития наций", а "сдерживание распространения радикального ислама должно стать главной внешнеполитической целью Соединенных Штатов". При этом миллиардер подчеркнул, что будет прибегать к военным действиям только при крайней необходимости.

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Трамп раскритиковал союзников по НАТО, подчеркнув, что только четыре страны, кроме США, соблюдают требования тратить 2% ВВП на вооруженные силы. "Страны, которые мы защищаем, должны платить за эту защиту. А если нет, то США должны быть готовы позволить этим странам защищаться самостоятельно", - сказал кандидат.

Кроме того, он раскритиковал международные торговые договоренности вроде зоны свободной торговли с Канадой и Мексикой. По его мнению, они вредят экономике США, одновременно позволяя обогащаться другим странам. "Мир является самым мирным и самым процветающим, когда Америка является самой сильной", - заявил Трамп.

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Как отметили эксперты, речь миллиардера была сдержаннее, чем обычно, однако критики кандидата относятся скептически к его попыткам выглядеть "более по-президентски".