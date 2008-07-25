Ближайшие союзники России намерены создать новую военную структуру

Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) намерены создавать новую военную структуру на своих границах в ответ на размещение элементов систем противоракетной обороны (ПРО) США на территории Чехии и Польши (так называемый "третий позиционный район"). Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

"Что касается третьего позиционного района, я бы хотел сказать, что это один из элементов той работы, которая сегодня проводится на рубежах государств-членов ОДКБ по созданию новой военной инфраструктуры и восстановлению некоторых ее элементов времен Советского Союза", - сказал Н.Бордюжа.

При этом он подчеркнул, что всех членов ОДКБ беспокоит, когда вокруг них возникают военные объекты или создаются такие серьезные структуры, как ПРО. "Ее (ПРО), кстати, по-разному можно трансформировать. Естественно, это очень серьезно влияет на безопасность, и, конечно, мы учитываем это в своей деятельности", - подчеркнул Н.Бордюжа.

По его словам, ОДКБ намерено выстраивать дружественные и стратегические отношения со страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, членами ШОС являются Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Странами-наблюдателями при ШОС являются Индия, Монголия и Пакистан. В марте 2008 года Иран подал официальное заявление о намерении стать полноправным членом организации.