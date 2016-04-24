Британский астронавт пробежит Лондонский марафон, находясь в космосе
Британский астронавт Тим Пик намерен сегодня пройти одно из самых тяжелых испытаний для человеческого организма.
Как сообщает BBC, он примет участие в лондонском марафоне, находясь при этом на борту международной космической станции. Пик будет бежать на тренажере.
Если ему удастся "добежать" до конца дистанции, он станет первым человеком, пробежавшим марафон в космосе.
Пик будет прикреплен к тренажеру ремнями, чтобы имитировать эффект гравитации.
На экране, установленном перед тренажером, он сможет наблюдать прямую трансляцию лондонского марафона.
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По словам самого Пика, он сожалеет лишь о том, что рядом с тренажером нет ни одного иллюминатора.
Астронавт признался, что ему очень хотелось бы бежать марафон, глядя из космоса на Землю.
Пик надеется пробежать всю марафонскую дистанцию менее чем за 4 часа.
Лондонский марафон впервые был проведен в мае 1981 года и с тех пор стал крупным ежегодным международным событием в мире спорта.
Он является одним из 6 самых массовых и престижных марафонов мира. Дистанция длиной в 42 195 метров проходит по городским улицам.