Британский астронавт пробежит Лондонский марафон, находясь в космосе

Как сообщает BBC, он примет участие в лондонском марафоне, находясь при этом на борту международной космической станции. Пик будет бежать на тренажере.

Если ему удастся "добежать" до конца дистанции, он станет первым человеком, пробежавшим марафон в космосе.

Пик будет прикреплен к тренажеру ремнями, чтобы имитировать эффект гравитации.

На экране, установленном перед тренажером, он сможет наблюдать прямую трансляцию лондонского марафона.

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По словам самого Пика, он сожалеет лишь о том, что рядом с тренажером нет ни одного иллюминатора.

Астронавт признался, что ему очень хотелось бы бежать марафон, глядя из космоса на Землю.

Пик надеется пробежать всю марафонскую дистанцию менее чем за 4 часа.

Лондонский марафон впервые был проведен в мае 1981 года и с тех пор стал крупным ежегодным международным событием в мире спорта.

Он является одним из 6 самых массовых и престижных марафонов мира. Дистанция длиной в 42 195 метров проходит по городским улицам.