Reuters узнал о разногласиях в США из-за действий Путина в Сирии

В Америке начали сомневаться, действительно ли российский лидер Владимир Путин намерен поддержать инициативу ООН по прекращению гражданской войны в Сирии. Появляются подозрения, что это скрытая попытка поддержать Башара Асада.

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Как сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник, Россия вернула артиллерию на позиции вокруг Алеппо. По его словам, несмотря на отвод из Сирии части самолетов, российский контингент был усилен современными вертолетами, а удары по оппозиции возобновились.

Кроме того, некоторые американские чиновники заговорили о том, что отсутствие ответа США на возобновление военной поддержки Асада со стороны РФ может дать Кремлю повод для более активных провокаций и маневров по отношению к США и союзникам.

Они также утверждают, что отказ Америки реагировать может еще больше испортить отношения Вашингтона с Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива, которые стремятся свергнуть Асада, и с Турцией, чья артиллерия обстреливает объекты ИГИЛ в Сирии.

По их мнению, США должны активизировать поддержку оппозиции к режиму Асада. К примеру, предоставить этим группировкам через третьи страны больше противотанковых ракет и гранатометов.

Впрочем, другие чиновники, включая советника по национальной безопасности Сьюзан Райс, выступили против любой активизации вмешательства США в Сирии.

При этом в Белом Доме отказываются как-либо комментировать сообщения о спорах насчет вокруг намерений Путина и ситуации в Сирии.

Как известно, президент России Владимир Путин еще 14 марта заявил, что приказал вывести "основную часть" российских войск из Сирии. Но, по данным местных источников, и министерства обороны России, российские войска продолжили активное участие в боевых действиях против противников режима Асада, хотя часть их действительно была выведена.