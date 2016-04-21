Россия сохранила существенное военное присутствие в Сирии – Столтенберг

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеИз сирийских городов эвакуировали рекордное количество раненых

Он также сказал, что число мигрантов, пересекающих Эгейское море из Турции в Европу, в настоящее время значительно уменьшается.

Как известно, президент России Владимир Путин еще 14 марта заявил, что приказал вывести "основную часть" российских войск из Сирии. Но, по данным местных источников, и министерства обороны России, российские войска продолжили активное участие в боевых действиях против противников режима Асада, хотя часть их действительно была выведена.

Европейский Союз и Турция в прошлом месяце заключили договор с целью положить конец наплыву мигрантов с турецкой территории в Европу. Также сокращению нелегальной переправки беженцев от войн и бедности на Ближнем Востоке и Азии способствует военно-морская операция НАТО в Эгейском море.