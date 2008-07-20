США и Польша приостановили переговоры о размещении ПРО

Польско-американские переговоры о возможном размещении в Польше американских ракет- перехватчиков системы ПРО приостановились. Об этом сегодня, 20 июля, со ссылкой на дипломатические источники сообщила информированная польская радиостанция РМФ-ФМ.

По ее сведениям, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ не намерен подписывать соглашения с администрацией Джорджа БУША и ждет прихода к власти в Вашингтоне «новой команды».

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, напротив, хотел бы заключить с США соглашение о ПРО как можно скорее, утверждает радиостанция, однако, не имеет полномочий этого сделать, поскольку польская конституция предоставляет полномочия для ведения внешней политики преимущественно премьер-министру.