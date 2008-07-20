США и Польша приостановили переговоры о размещении ПРО
22:24, 20 июля 2008Мир
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Версия польской радиостанции
|Ярослав Качиньский
По ее сведениям, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ не намерен подписывать соглашения с администрацией Джорджа БУША и ждет прихода к власти в Вашингтоне «новой команды».
Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, напротив, хотел бы заключить с США соглашение о ПРО как можно скорее, утверждает радиостанция, однако, не имеет полномочий этого сделать, поскольку польская конституция предоставляет полномочия для ведения внешней политики преимущественно премьер-министру.
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