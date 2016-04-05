Парламент ЮАР не поддержал импичмент президента

Импичмент в ходе парламентской сессии во вторник, 5 апреля, поддержали 143 законодателя, 233 парламентария выступили против, передает Deutsche Welle.

Президента оставили на должности, несмотря на то, что конституционный суд Южноафриканской республики (ЮАР) обязал президента страны Джейкоба Зуму частично возместить средства, потраченные из государственного бюджета на ремонт его виллы.

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Деньги налогоплательщиков объемом около 250 миллионов рандов (в пересчете ныне - 14,7 миллиона евро) пошли, среди прочего, на сооружение центра для посетителей, курятника, амфитеатра и бассейна.