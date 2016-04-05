Хакеры выложили базу с данными 50 миллионов граждан Турции, в том числе президента и премьера
Группа хакеров выложила в сеть базу данных, в которой содержатся персональные данные 50 млн граждан Турции, в том числе личные данные президента и премьера страны.
По словам экспертов, если заявления хакеров подтвердятся, это будет самая крупная утечка персональных данных в мире, передает Би-би-си. Публикация персональных данных ставит под угрозу безопасность большей части населения Турции, считают они.
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Согласно официальной информации, население Турции составляет 77,6 млн человек.
Каким образом произошла утечка данных, пока неясно.
Предположительно, целью атаки хакеров были правящая элита Турции и лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что проверило 10 идентификационных номеров турецких граждан из опубликованной базы, из них 8 оказались действительными.