Хакеры выложили базу с данными 50 миллионов граждан Турции, в том числе президента и премьера

По словам экспертов, если заявления хакеров подтвердятся, это будет самая крупная утечка персональных данных в мире, передает Би-би-си. Публикация персональных данных ставит под угрозу безопасность большей части населения Турции, считают они.

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Согласно официальной информации, население Турции составляет 77,6 млн человек.

Каким образом произошла утечка данных, пока неясно.

Предположительно, целью атаки хакеров были правящая элита Турции и лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что проверило 10 идентификационных номеров турецких граждан из опубликованной базы, из них 8 оказались действительными.