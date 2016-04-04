Азербайджан заявляет об уничтожении армянского командно-штабного пункта
12:40, 04 апреля 2016Мир
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Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение об уничтожении командно-штабного пункта противника в Нагорном Карабахе, и о гибели ряда офицеров, включая генералов и полковников армянской армии.
REUTERS
«Точным ответным ударом, нанесенным азербайджанскими войсками, уничтожен командно-штабной пункт вооруженных сил Армении, действовавший на оккупированных азербайджанских территориях. В результате убито большое количество военнослужащих противника, включая офицеров в звании генерал и полковник», — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 33 человека погибли и более 200 получили ранения в результате столкновений в Нагорном Карабахе, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов,
Боевые столкновения на линии разграничения в зоне Нагорного Карабаха начались в ночь с 1 на 2 апреля.
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