Азербайджан заявляет об уничтожении армянского командно-штабного пункта

«Точным ответным ударом, нанесенным азербайджанскими войсками, уничтожен командно-штабной пункт вооруженных сил Армении, действовавший на оккупированных азербайджанских территориях. В результате убито большое количество военнослужащих противника, включая офицеров в звании генерал и полковник», — говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 33 человека погибли и более 200 получили ранения в результате столкновений в Нагорном Карабахе, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов,

Боевые столкновения на линии разграничения в зоне Нагорного Карабаха начались в ночь с 1 на 2 апреля.