В Беларуси просят российских матерей поспособствовать выводу войск РФ из Украины

Лидер гражданской кампании «Наш дом» Ольга Карач просит российских матерей призвать власти страны вывести войска из Украины, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Я – дочь, сестра, жена и мать белорусских мужчин. Мне стыдно за тех, кто радуется вводу российских войск в Украину и оправдывает насилие. Мне страшно за наших сыновей. Уже почти 70 лет так близко к границам Беларуси не происходило никаких военных конфликтов», - сказала Карач.

”Матери Беларуси со слезами на глазах помнят войну в Афганистане и цинковые гробы, в которых привозили наших сыновей, мужей, отцов и возлюбленных. Мальчишки моего родного города Витебска были первыми, кто вошел 26 декабря 1979 года в Афганистан, а вышли последними – 15 февраля 1989 года. 907 десантников уже никогда не вернутся из этого похода... Я знаю двух женщин, чьи дети погибли там. Спросите у них, стоила ли война в Афганистане жизни их мальчиков?» - отмечает Карач.

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По ее словам, матерей волнует вопрос, не придется ли белорусским солдатам воевать в Украине, потому что у Беларуси - союз с Россией.

«Я как женщина осуждаю всех тех, кто развязывает войну ради своих неуемных политических амбиций – войну, в которых погибнут не их сыновья, а наши мальчики», - пишет Карач.