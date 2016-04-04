Для предотвращения российской агрессии США отправили 12 истребителей в Исландию и Нидерланды

Об этом по информации ВВС страны сообщает CNN.

Сообщается, что эти силы отправляются в Европу для предотвращения дальнейшей российской агрессии в регионе.

"Увеличение Россией присутствия патрулей из истребителей, бомбардировщиков и субмарин в Северной Атлантике обращает внимание к региону и поднимает вопрос о присутствии НАТО в этом регионе", - сказал директор "Трансатлантической инициативы в сфере безопасности Атлантического совета" Магнус Нордерман.

Как сообщал УНИАН, 4 тысячи военных и более 200 танков усилят оборону восточных границ Европы.

Большинство военных - американцы. О соответствующем решении Пентагона сообщил главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. Танковые бригады с февраля 2017 поочередно будут находиться в Болгарии, Румынии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии.