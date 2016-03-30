Власти Бельгии попросили помощи США в расследовании терактов

То, что бельгийские чиновники по ошибке дважды подсчитали троих жертв взрывов, "подорвало доверие внутри страны и за рубежом к расследованию правительством", сообщает ZN.UA со ссылкой на The Wall Street Journal. Поэтому, несмотря на собственные усилия двигаться по правильному пути расследования, власти Бельгии попросили дополнительную помощь у ФБР, которое начало свое собственное расследование, как только выяснилось, что американцы были убиты во время терактов в Брюсселе.

Читайте такжеСМИ узнали о планах "Исламского государства" организовать теракты в США

В последние дни, бюро активизировало свои усилия, в свою очередь, Бельгия начала активно делиться информацией, согласно данным чиновников США.

Накануне прокуратура Бельгии подтвердила личность второго смертника, взорвавшего себя в аэропорту Брюсселя. Им оказался Наджим Лашрауи, которого также подозревали в причастности к атаке на парижский клуб Bataclan. Он взорвал себя в аэропорту вместе с Брахимом аль-Бакрауи. Третий террорист по-прежнему находится в розыске.

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. Вскоре прогремел взрыв на станции метро Мальбек. В результате терактов погибли 32 человека, около 300 получили ранения. Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".