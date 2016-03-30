В Пентагоне считают, что роль России в Сирии стала "более конструктивной"

В Пентагоне отмечают, что роль России в Сирии стала более конструктивной, чем раньше. Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Питер Кук, передает «РБК».

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По словам Питера Кука, сейчас «стало ясно», что российские силы в Сирии сосредоточились на борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

«С самого начала они (РФ – УНИАН) говорили, что их основная цель в Сирии это ИГИЛ, и сейчас они делают это. И это хорошо», — заявил Кук,

В то же время он подчеркнул, что США не планируют сотрудничать с Россией в военной сфере в Сирии.

Отвечая на вопрос журналиста, по-прежнему ли Пентагон считает роль России в Сирии неконструктивной, как говорилось ранее, Кук заявил: «Я могу сказать, что она стала более конструктивной».

Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.

Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство". В частности в ведомстве рассказывали о поддержке операции по освобождению Пальмиры от исламистов.