Иран продолжит баллистическую программу, несмотря на новые санкции США

Иран продолжит развивать свою программу баллистических ракет, несмотря на то, что США внесли в санкционный список еще ряд связанных с ней компаний. Об этом заявил руководитель аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизадех, со ссылкой на Reuters передает ZN.UA.

Читайте также"Никаких уступок": В НАТО рассказали об условиях, которые Россия выдвинула в обмен на сотрудничество

"Даже если они построят стену вокруг Ирана, наша ракетная программа не прекратится. Они пытаются запугать наших чиновников санкциями и вторжением. Этот страх является нашей самой большой угрозой", – сказал Хаджизадех.

Как сообщал УНИАН, Иран в последнее время провел целый ряд запусков баллистических ракет малой, средней и большой дальности в рамках учений. В Тегеране подчеркнули, что эти ракеты не могут быть оснащены ядерными боеголовками, а испытания проводились исключительно «в рамках национальной оборонной доктрины».

В прошлом году мировые лидеры согласились на отмену жестких санкций против Ирана в обмен на соблюдения Тегераном своих обязательств по ограничению разработки ядерного оружия.

Евросоюз уточнил, что с Ирана снимаются не все санкции, а только экономические и финансовые ограничения, связанные с его ядерной программой.

Читайте такжеИран категорически отверг вопрос о прекращении разработки ракет

В середине января Иран получил доступ к 32 миллиардам долларов, которые ранее были заблокированы, после снятия международных экономических санкций.