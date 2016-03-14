В ЕС пригрозили Тегерану санкциями из-за испытания баллистических ракет

«В случае необходимости, санкции будут приняты», – сказал 13 марта министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро после встречи в Париже с госсекретарем США Джоном Керри и несколькими европейскими коллегами.

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Таким образом Эйро подтвердил, высказанную ранее позицию западных лидеров, что в случае доказательства факта запуска ракет, это будет рассматриваться как нарушение Ираном резолюции Совета безопасности ООН, сообщает Радио Свобода.

Это также подчеркнул Джон Керри, заявив, что иранские баллистические ракеты размещенные на «большем, чем разрешенном для баллистических ракет расстоянии, что может иметь потенциальную угрозу для стран региона и за его пределами».

Ожидается, что ракетные испытания Ирана будут обсуждаться министрами иностранных дел ЕС на заседании 14 марта. Вашингтон также обратился к Совету безопасности ООН с просьбой обсудить этот вопрос.

Корпус стражей Исламской революции, известный на Западе также как «Революционная гвардия», заявил, что провел испытания нескольких баллистических ракет по всей стране 8 марта. Иран утверждает, что запуск ракеты был частью военных учений. МИД Ирана также заявил, что испытания ракет не нарушают ядерное соглашение Ирана с мировыми державами или резолюцию Совета безопасности ООН.