МИД Турции вызвал посла Германии из-за сатирического ролика об Эрдогане

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники, передает 112 Украина.

Речь идет о двухминутном сатирическом ролике, снятом телеканалом NDR. Видеонарезка из кадров, на которых фигурирует Эрдоган, вышла в сатирической передачи "Extra 3" в эфире телеканала ARD 17 марта. Видео сопровождается песней под названием "Эрдоги, Эрдого, Эрдоган".

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В тексте песни, в частности, высмеивается желание президента Турции жить на широкую ногу, а также нападения на журналистов в стране. "Журналист, который пишет то, что не нравится Эрдогану, уже завтра оказывается за решеткой", - поется в песне.