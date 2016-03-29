Сирия назвала США условия своего участия в коалиции против ИГ

Условием для этого правительство Башара Асада назвало более глубокий уровень сотрудничества Сирии и США.

Об этом заявил представитель Дамаска на мирных переговорах по Сирии в Женеве Башар Джаафари в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", передает со ссылкой на Deutsche Welle.

"Международная коалиция не достигла в Сирии больших успехов, поскольку не сотрудничала с режимом. России удалось больше, потому что она сотрудничала с нами", - заявил Джаафари.

Требованием для совместной с Вашингтоном борьбы с терроризмом Джаафари назвал координацию его действий с Дамаском.

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Как сообщал УНИАН, сирийская армия, подконтрольная президенту страны Башару Асаду, и отряды оппозиции полностью освободили город Пальмира от террористов "Исламского государства".

Пальмира имеет стратегически важное значение. Город расположен на трассе, соединяющей Дамаск и восточную часть Сирии.