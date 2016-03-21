Взрыв в центре Белграда: смертник привел в действие бомбу в известной кондитерской (фото, видео)
В понедельник около 12:30 в кондитерской в центре Белграда произошел взрыв.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербскую телерадиокомпанию RTS.
Сообщается, что мужчина зашел в кондитерскую, приказал посетителям лечь на землю и привел в действие взрывное устройство.
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Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть мужчины. При этом другие посетители кондитерской не пострадали.
В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Личность мужчины, взорвавшего себя, до сих пор не установлена.
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Как пишет издание B92, взрыв произошел в известной в Белграде кондитерской, владельцем которой является бывший министр культуры и нынешний советник президента Братислав Петкович.