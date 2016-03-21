Взрыв в центре Белграда: смертник привел в действие бомбу в известной кондитерской (фото, видео)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербскую телерадиокомпанию RTS.

Сообщается, что мужчина зашел в кондитерскую, приказал посетителям лечь на землю и привел в действие взрывное устройство.

Читайте такжеВ центре Стамбула подорвался смертник: есть погибшие и раненые (фоторепортаж)

Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть мужчины. При этом другие посетители кондитерской не пострадали.

В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Личность мужчины, взорвавшего себя, до сих пор не установлена.

Читайте такжеВ Пакистане взорвали автобус с чиновниками, погибли 15 человек (фото)

Как пишет издание B92, взрыв произошел в известной в Белграде кондитерской, владельцем которой является бывший министр культуры и нынешний советник президента Братислав Петкович.