Качество информации в "черном ящике" разбившегося в Ростове Boeing хорошее - МАК

Об этом радиостанции "ЪФМ" заявил замглавы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко, передает ТАСС.

"Параметрический регистратор вскрыт, восстановлен разрушенный кабель, изучен модуль памяти, подключен. Проведено копирование информации, она получена. Качество информации хорошее. Самописец работал вплоть до столкновения с землей", - сказал он.

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"Можем говорить, что запись есть и принадлежит нашему полету. По звуковому: также получил серьёзные повреждения, разрушен кабель был, поэтому сейчас проводятся работы по восстановлению. Возобновятся завтра утром", - сообщил Зайко.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.