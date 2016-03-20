FlyDubai: Условия для посадки "Боинга" в Ростове были нормальными
Руководство авиакомпании FlyDubai провело 20 марта пресс-конференцию в Дубае в связи с катастрофой лайнера Boeing-737 в российском Ростове-на-Дону.
Как передает "Медуза", генеральный директор компании Граит аль-Граит и вице-президент Джеймс Виал заявили, что условия в ростовском аэропорту во время приземления лайнера были хорошими с точки зрения технического оснащения аэропорта.
По мнению главы компании, поскольку руководство аэропорта не сочло нужным закрыть его, значит и погодные условия были нормальными.
Аль-Граит также отметил, что оба пилота разбившегося "Боинга" приземлялись в Ростове и ранее.
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Он также выразил уверенность в действиях российских властей, которые расследуют причины авиакатастрофы, и заверил, что Flydubai координирует с ними свои действия.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился примерно 3:40 утра 19 марта при заходе на посадку. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.
В качестве возможных версий рассматривается ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и сложные погодные условия — «Боинг» заходил на посадку дважды в условиях сильного порывистого ветра.
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