FlyDubai: Условия для посадки "Боинга" в Ростове были нормальными

Как передает "Медуза", генеральный директор компании Граит аль-Граит и вице-президент Джеймс Виал заявили, что условия в ростовском аэропорту во время приземления лайнера были хорошими с точки зрения технического оснащения аэропорта.

По мнению главы компании, поскольку руководство аэропорта не сочло нужным закрыть его, значит и погодные условия были нормальными.

Аль-Граит также отметил, что оба пилота разбившегося "Боинга" приземлялись в Ростове и ранее.

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Он также выразил уверенность в действиях российских властей, которые расследуют причины авиакатастрофы, и заверил, что Flydubai координирует с ними свои действия.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился примерно 3:40 утра 19 марта при заходе на посадку. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

В качестве возможных версий рассматривается ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и сложные погодные условия — «Боинг» заходил на посадку дважды в условиях сильного порывистого ветра.

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