Пилоты разбившегося Boeing были достаточно подготовлены – FlyDubai

У обоих пилотов разбившегося сегодня в Ростове-на-Дону пассажирского лайнера было более чем по 5 тысяч часов опыта полетов. Об этом заявил исполнительный директор авиакомпании FlyDubai Гейт аль-Гейт, передает ТАСС.

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"Командир корабля имел налет 5700 часов, второй - 5669 часов. Таким образом они имели достаточный уровень для управления самолетом в любых условиях. В свою очередь самолет последний раз прошел проверку 21 января 2016 года", - заявил представитель авиакомпании.

Как пишет издание El País, бывшие коллеги из Naysa, лично знавшие погибшего второго пилота, охарактеризовали Алабу Круса как "экстраверта и хорошего профессионала".

Напомним, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит на своей странице в Facebook авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров, включая 33 женщин, 18 мужчин, четырех детей и семь членов экипажа.

Следователи заявляют, что причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.