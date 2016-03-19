Франция потребует экстрадиции предполагаемого организатора терактов в Париже - Олланд

Абдеслама подозревают в организации терактов в Париже 13 ноября, передает Deutsche Welle.

"Салах Абдеслам был непосредственно причастен к подготовке, организации и осуществления этих атак", - заявил Олланд на совместной с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем пресс-конференции, цитирует агентство Reuters.

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При этом французский президент поздравил правительство Бельгии с успешной операцией. Он добавил, что операция была очень опасной и требовала немалой смелости.

Олланд также подчеркнул, что "борьба с терроризмом сегодня не заканчивается, хоть это и победа".

Как сообщал УНИАН, в ходе спецоперации в Брюсселе задержали предполагаемого организатора парижских терактов Салаха Абдеслама. При задержании Абдеслам был ранен.