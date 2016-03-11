На детской площадке в Лондоне нашли метровую крысу (фото)

Судя по фото, огромное существо по размерам значительно больше кота. Газовый инженер Тони Смит увидел крысу размером в 4 фута (около 1,2 метра) во время работы в многоквартирном доме в центре Лондона.

Крыса-мутант, которая весила более 25 фунтов (около 11 килограмм), была замечена в кустах рядом с людной детской площадкой в районе Хакни-Даунс на севере Лондона в четверг, пишет Telegraph.

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Смит дал его подержать знакомому электрику Джеймсу Грину, и сфотографировал находку.

"Это крупнейшая крыса, которую я когда-либо видел за всю свою жизнь. У меня есть кошка и джек-рассел (порода собак, - ред.) и она была больше, чем они оба вместе взятые. Я бы сказал, что она была около четырех футов. Мы собирались выбросить ее в мусор, но, прежде чем это сделать, мы решили, что нужно ее сфотографировать", - рассказал Смит.