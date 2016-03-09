МИД подтверждает гибель трех украинцев в катастрофе Ан-26 в Бангладеш

Об этом сообщил первый секретарь департамента консульской службы МИД Евгений Игнатовский, передает "5 канал".

"По последним данным посольства Украины в Индии, в результате катастрофы погибли трое граждан Украины, еще один в критическом состоянии находится в местной больнице, где ему оказывается вся возможная медицинская помощь. Посольство Украины в Индии сейчас в контакте с правоохранительными органами Бангладеш выясняет обстоятельства и причины этой катастрофы. Пока что официальной информации относительно этого нет", - сказал он.

Напомним, ранее украинский МИД подтвердил гибель двух украинских граждан. Всего на борту Ан-26 находились 4 человека - члены экипажа.

Самолет упал в море в 5 километрах от пляжа города Кокс-Базар.