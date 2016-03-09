В МИД подтвердили гибель двух украинцев при крушении Ан-26
Двое граждан Украины - членов экипажа транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение в Бангладеш, погибли, один находится в критическом состоянии.
Об этом сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
По информации Посольства Украины в Индии, 9 марта у побережья Бангладеш потерпел катастрофу самолет АН-26, на борту которого находились четверо членов экипажа - граждан Украины.
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«В данное время бангладешские спасатели нашли трех членов экипажа воздушного судна (двое погибших, один находится в критическом состоянии в местной больнице)», - говорится в сообщении.
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Украинское диппредставительство в Индии держит на контроле осуществление мероприятий по поиску четвертого гражданина Украины и ход расследования правоохранительными органами Бангладеш причин и обстоятельств авиакатастрофы, добавили в МИД.
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Как сообщалось, самолет Ан-26 упал в море вблизи города Кокс-Базар. На борту Ан-26 находились 4 человека. В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить двух членов экипажа, один позже скончался в больнице, состояние второго врачи оценивают как критическое.
ТАСС со ссылкой на генерального консула России сообщил, что на борту Ан-26, который потерпел крушение 9 марта, находился украинский экипаж.
"Транспортный самолет Ан-26, принадлежал частной бангладешской компании True Aviation, экипаж из 4 человек был украинским. По нашим сведениям, россиян на его борту не было", - сказал российский дипломат.
Позже было сообщение со ссылкой на полицию, что один пилот Ан-26 - гражданин РФ, второй - Украины.