В МИД подтвердили гибель двух украинцев при крушении Ан-26

Как сообщалось, самолет Ан-26 упал в море вблизи города Кокс-Базар. На борту Ан-26 находились 4 человека. В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить двух членов экипажа, один позже скончался в больнице, состояние второго врачи оценивают как критическое.

ТАСС со ссылкой на генерального консула России сообщил, что на борту Ан-26, который потерпел крушение 9 марта, находился украинский экипаж.

"Транспортный самолет Ан-26, принадлежал частной бангладешской компании True Aviation, экипаж из 4 человек был украинским. По нашим сведениям, россиян на его борту не было", - сказал российский дипломат.

Позже было сообщение со ссылкой на полицию, что один пилот Ан-26 - гражданин РФ, второй - Украины.