В Стамбуле полиция резиновыми пулями расстреляла женщин, собравшихся отмечать 8 марта (фото, видео)

Как сообщает Reuters, сотни женщин 6 марта заполнили площадь в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула за два дня до праздника, проигнорировав запрет на акцию, установленный властями якобы по соображениям безопасности.

Участницы акции хотели привлечь внимание к проблемам женщин в Турции, занимающей 77-е место из 138 стран по индексу гендерного равенства Программы развития ООН.

Полиция обстреляла собравшихся резиновыми пулями.