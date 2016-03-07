В Стамбуле полиция резиновыми пулями расстреляла женщин, собравшихся отмечать 8 марта (фото, видео)

08:43, 07 марта 2016
Мир
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Турецкая полиция в воскресенье применила резиновые пули для разгона толпы из сотен женщин, пытавшихся отметить Международный женский день в центре Стамбула.

турция стамбул разгон женщин / REUTERS

Как сообщает Reuters, сотни женщин 6 марта заполнили площадь в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула за два дня до праздника, проигнорировав запрет на акцию, установленный властями якобы по соображениям безопасности.

Участницы акции хотели привлечь внимание к проблемам женщин в Турции, занимающей 77-е место из 138 стран по индексу гендерного равенства Программы развития ООН.

Полиция обстреляла собравшихся резиновыми пулями.

турция стамбул разгон женщин / REUTERS

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