Литва может закрыть границу из-за беженцев
Литва готова защитить внешнюю границу Евросоюза в том случае, если к ней приблизятся неконтролируемые потоки беженцев, при необходимости ее можно будет и закрыть.
Об этом заявил вице-министр внутренних дел Литвы Эльвинас Янкявичюс, сообщает Delfi.lt
"Что касается охраны восточной границы - мы готовы на разных уровнях, мы можем и закрыть свои границы. Пограничники, конечно, не смогут сделать это в одиночку, но это межведомственный план, присоединятся и полицейские, сотрудники общественной безопасности", - сказал в пятницу на заседании Комитета по иностранным делам (КИД) сейма вице-министр.
Читайте такжеПравительство Хорватии предлагает привлечь армию к пограничному контрол
Согласно сообщению, на этом заседании обсуждалась европейская повестка вопросов в сфере миграции.
Глава Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Ренатас Пожела отметил, что сейчас по вопросам охраны границы ведется тесное сотрудничество с Республикой Беларусь, которая настроена доброжелательно, сложнее ситуация с Россией.