Литва может закрыть границу из-за беженцев

Об этом заявил вице-министр внутренних дел Литвы Эльвинас Янкявичюс, сообщает Delfi.lt

"Что касается охраны восточной границы - мы готовы на разных уровнях, мы можем и закрыть свои границы. Пограничники, конечно, не смогут сделать это в одиночку, но это межведомственный план, присоединятся и полицейские, сотрудники общественной безопасности", - сказал в пятницу на заседании Комитета по иностранным делам (КИД) сейма вице-министр.

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Согласно сообщению, на этом заседании обсуждалась европейская повестка вопросов в сфере миграции.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Ренатас Пожела отметил, что сейчас по вопросам охраны границы ведется тесное сотрудничество с Республикой Беларусь, которая настроена доброжелательно, сложнее ситуация с Россией.