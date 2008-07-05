В Японии произошло землетрясение силой 5,1 балла
17:49, 05 июля 2008Мир
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Эпицентр - за 150 км к северу от Токио
В Японии сегодня произошло землетрясение силой 5,1 по шкале Рихтера.
Как сообщает "Лента.ру", по предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано.
По информации издания, подземные толчки начались в 16.49 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в море у побережья префектуры Ибараки в 150 километрах к северу от Токио, где также ощущались толчки.
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