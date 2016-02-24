У Путина считают, что говорить об американском "плане Б" по Сирии пока рано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле сейчас надеются внедрить тот мирный план, который был согласован с США. Его цитирует "РБК".

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"Считаю преждевременным вообще говорить о каких-то других планах. Сейчас самая насущная задача — выйти на прекращение огня в отношении тех группировок, которые поддержат инициативу", — сказал Песков.

"В настоящее время концентрируемся на "плане А" и считаем, что обсуждать и работать над реализацией того плана и той инициативы, которая была сформулирована президентами двух стран — это является нашим приоритетом", — подчеркнул представитель президента.

Отметим, вчера Wall Street Journal писала, что сейчас в Белом доме обсуждаются как передача сирийским повстанцам разведданных для уклонения от российских авиаударов и проведения наступательных операций против сил Башара Асада. Также якобы высказываются призывы к введению новых экономических санкций в отношении России, однако этот вариант вряд ли будет поддержан в Европе.

Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.