В Испании и Марокко задержали подозреваемых в вербовке для ИГ - BBC
23:48, 23 февраля 2016Мир
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Испанские и марокканские полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в вербовке подростков для группировки "Исламское государство".
REUTERS
По сообщению полиции, один из задержанных - бывший узник Гуантанамо, который получил военную подготовку в Афганистане, передает BBC Украина.
Четверо человек были задержаны в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки, а также на севере Марокко.
REUTERS
Полиция говорит, что они планировали совершить теракты в Испании.
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Две недели назад Испания сообщила об аресте семерых предполагаемых членов исламистской ячейки, который организовывал поставки для боевиков в Сирии и Ираке.
REUTERS
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