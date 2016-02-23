В Испании и Марокко задержали подозреваемых в вербовке для ИГ - BBC

По сообщению полиции, один из задержанных - бывший узник Гуантанамо, который получил военную подготовку в Афганистане, передает BBC Украина.

Четверо человек были задержаны в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки, а также на севере Марокко.

Полиция говорит, что они планировали совершить теракты в Испании.

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Две недели назад Испания сообщила об аресте семерых предполагаемых членов исламистской ячейки, который организовывал поставки для боевиков в Сирии и Ираке.