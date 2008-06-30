Грузия отвергла обвинения в причастности к взрывам в Гаграх

Представители грузинских властей опровергли заявление президента Абхазии Сергея БАГАПША, в котором он обвинил Грузию в причастности к вчерашним взрывам в Гаграх, передает Lenta.ru со ссылкой на газету "Коммерсант".

В частности, руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота УТИАШВИЛИ назвал "абсолютной ложью" подобные обвинения и высказал предположение, что вчерашние взрывы стали результатом "противостояния между кланами президента С.БАГАПША и его вице-президента ХАДЖИМБЫ".

Напомним, в воскресенье в центре абхазского курортного города Гагры произошли два взрыва, в результате которых шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Вскоре после происшествия, президент Абхазии С.БАГАПШ возложил на Грузию вину за организацию взрывов. По его словам, этот теракт направлен не только против самой непризнанной республики, но и против россиян, отдыхающих в Абхазии.