Bloomberg: Отправьте Путину послание в Восточной Европе

Об этом говорится в редакционной статье "Отправьте Путину послание в Восточной Европе", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Беспокойство Эстонии, Латвии и Литвы вполне оправданно. Президент России Владимир Путин, чей военный авантюризм показал результаты в Сирии и Украине, может в скором времени обратить свое внимание на страны Балтии. И некоторые отчеты позволяют предположить, что усиление военного присутствия США в Восточной Европе поможет изменить ситуацию.

Маловероятно, что Путин предпримет попытку наземного вторжения на территорию члена НАТО. Скорее всего, он последует "украинскому сценарию": сомнительные заявления об угнетении значительных российских этнических меньшинств в этих странах, тайные пропагандистские кампании и подрывная деятельность, финансовая поддержка сепаратистских групп, даже проникновение не-силовых спецподразделений – так называемых "зеленых человечков". Это даст России возможность все отрицать, пока она будет создавать опорный пункт в Балтии.

Лучший способ сдерживать воинственность Путина – создать достаточное военное присутствие в Восточной Европе, чтобы убедить его, что любая агрессия повлечет за собой серьезные контрмеры.

К сожалению, на Западе Путина практически ничего не пугает. С конца холодной войны количество военнослужащих из армии США в Европе упало с 200 000 до 30 000. Почти ни одна из европейских стран НАТО не достигла цели альянса – тратить не менее 2 процентов валового внутреннего продукта на оборону. В распоряжении трех стран Балтии всего около 10 000 солдат регулярных войск, у них нет военно-воздушных или военно-морских сил. Хотя Североатлантический альянс расширился до Румынии и Болгарии, большая часть военной инфраструктуры остается в середине, на западной стороне бывшего железного занавеса.

Между тем, Россия может направить в регион 22 батальонно-тактических группы, и около 100 000 солдат. Она также может задействовать превосходящие воздушные силы. Несмотря на снижение цен на нефть и санкции, военные расходы России выросли на 21% в 2015 году.

В связи с кризисом в Украине, США решили развернуть в регионе новую бронетанковую бригаду, состоящую из примерно 5 000 военнослужащих. Пентагон постоянно размещал тяжелое оборудование для этих сил. Он также задействовал больше истребителей, бомбардировщиков и ЛА вспомогательного назначения. Все это может повысить ставки для агрессии Кремля, но по-прежнему не имеет большого значения в военном отношении. Запад нуждается в более серьезных и постоянных силах на востоке.

С 1997 года между США и Россией существует обязательное соглашение, в котором говорится, что Запад будет избегать "постоянного размещения существенных боевых сил" внутри новых государств-членов НАТО. Россияне нарушили другие аспекты этого соглашения в Украине, хотя США соблюдали его. Но пора отказаться от высокой морали.

В начале США должны добавить вторую бронетанковую бригаду, и одна из них (если не обе) должна постоянно находиться в регионе. Необходимо переместить больше вспомогательного оборудования из Германии в Польшу и в Балтию. Следует также задействовать дополнительные воздушные силы. В ответ Россия обязательно начнет наращивать свои силы – но это не должно вызывать большого беспокойства, поскольку Россия уже обладает таким подавляющим преимуществом в Восточной Европе, что увеличение военной мощи было бы излишним.

Развертывание новой постоянной бригады США в Восточной Европе, конечно, не сможет долгое время сдерживать полномасштабное российское вторжение. Но в качестве средства стратегического устрашения, такого рода видимая, гибкая военная приверженность была бы важна, чтобы держать амбиции Москвы под контролем. Разумеется, в долгосрочной перспективе, союзники США по НАТО должны сделать гораздо больше. Но США также могут отправить Путину собственное послание.