США хотят направить в Южную Корею атомную подводную лодку

США намерены направить на следующей неделе в Южную Корею многоцелевую атомную подводную лодку USS "Северная Каролина".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Yonhap.

"Атомная подводная лодка USS "Северная Каролина", принадлежащая ВМС США прибывает в Южную Корею, насколько я знаю", - подтвердил агентству военный чиновник.

Как пишет издание, субмарина класса "Вирджиния" способна нести крылатые ракеты "Томагавк" и торпеды Mark-48, которые дистанционно управляются.

США также намерены отправить авианосец "Джон К. Стеннис" класса "Нимиц" в Южную Корею в рамках совместных учений в следующем месяце.

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План является частью усилий союзников по сдерживанию Северной Кореи от дальнейших военных провокаций.

"Американские военные будут присылать предупреждения и подтвердят свою приверженность делу обороны Южной Кореи путем развертывания ключевых стратегических активов на Корейском полуострове", - сказал военный чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что американские военные хотят отправить новейшую систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Южную Корею "как можно скорее".