В Китае обнаружили первого зараженного вирусом Зика
01:27, 10 февраля 2016Мир
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У жителя Китая подтверждено наличие вируса Зика; это первый зарегистрированный случай заболевания на территории страны, передает государственное информагентство Синьхуа.
REUTERS
Сообщается, что вирус был обнаружен у 34-летнего мужчины.
Чаще всего болезнь проходит бессимптомно. Опасность она представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных, сообщает Русская служба ВВС.
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Младенцы рождаются с аномально маленькой головой и нарушениями развития мозга. В Бразилии с этим диагнозом уже родились несколько тысяч детей.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о возросшей с наступлением весны опасности распространения вируса Зика в Европе.
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