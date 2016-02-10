В Китае обнаружили первого зараженного вирусом Зика

Сообщается, что вирус был обнаружен у 34-летнего мужчины.

Чаще всего болезнь проходит бессимптомно. Опасность она представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных, сообщает Русская служба ВВС.

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Младенцы рождаются с аномально маленькой головой и нарушениями развития мозга. В Бразилии с этим диагнозом уже родились несколько тысяч детей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о возросшей с наступлением весны опасности распространения вируса Зика в Европе.