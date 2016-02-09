Королева Британии Елизавета вернулась из отпуска в Лондон на электричке

Ее Величество прибыла в столицу Великобритании из графства Норфолк, где она традиционно проводит зимние каникулы, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

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Как отмечает издание, Елизавета путешествовала первым классом. Она заняла свое место в вагоне за пять минут до отбытия поезда со станции Кинс-Линн. Продолжительность пути до лондонского вокзала Кингс-Кросс составила 1 час 40 минут. Поездка обошлась в 54,9 фунта стерлингов ($79).

"Я спросил, понравился ли ей визит в Норфолк, и она ответила утвердительно", - рассказал Грэм Прэтт, начальник станции Кинс-Линн.

The Daily Telegraph отмечает, что Елизавета II пользуется услугами британских железных дорог много лет. Например, в 1991 году она не только прокатилась на новом поезде 225, но и обменялась шутками с попутчиками, которые не ожидали встретить королеву в своем вагоне.