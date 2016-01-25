Олланд: видео с боевиками ИГ не запугает французов
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что видео, опубликованное группировкой "Исламское государство", не заставит Францию отказаться от борьбы против терроризма.
"Ничто не напугает нас, никакая угроза не сможет поколебать Францию в борьбе против терроризма", - заявил французский президент журналистам в ходе официального визита в Индию, передает BBC.
Видеоролик, в котором показаны предполагаемые участники ноябрьских атак в Париже, был размещен на одном из каналов ИГ.
На сегодняшний день 9 участников терактов 13 ноября в Париже убиты, еще 2 находятся в розыске.
Читайте такжеПрезидент Афганистана пообещал "похоронить" ИГИЛ
Предположительно, видео было снято в сирийском городе Ракка, являющемся "столицей" ИГ, незадолго до терактов в Париже, унесших жизни 130 человек, и призвано запугать жителей стран, участвующих в коалиции против ИГ.
Некоторые из показанных на видео джихадистов обезглавливают или расстреливают пленных перед камерой.
Видеоролик, озаглавленный "Убивай их везде, где найдешь", завершается кадрами голосования в парламенте Великобритании за резолюцию, разрешающую королевским ВВС участвовать в авиаударах по позициям ИГ в Сирии.
Читайте такжеМеждународная коалиция разработает стратегию дальнейшей борьбы с ИГИЛ