Олланд: видео с боевиками ИГ не запугает французов

"Ничто не напугает нас, никакая угроза не сможет поколебать Францию в борьбе против терроризма", - заявил французский президент журналистам в ходе официального визита в Индию, передает BBC.

Видеоролик, в котором показаны предполагаемые участники ноябрьских атак в Париже, был размещен на одном из каналов ИГ.

На сегодняшний день 9 участников терактов 13 ноября в Париже убиты, еще 2 находятся в розыске.

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Предположительно, видео было снято в сирийском городе Ракка, являющемся "столицей" ИГ, незадолго до терактов в Париже, унесших жизни 130 человек, и призвано запугать жителей стран, участвующих в коалиции против ИГ.

Некоторые из показанных на видео джихадистов обезглавливают или расстреливают пленных перед камерой.

Видеоролик, озаглавленный "Убивай их везде, где найдешь", завершается кадрами голосования в парламенте Великобритании за резолюцию, разрешающую королевским ВВС участвовать в авиаударах по позициям ИГ в Сирии.

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